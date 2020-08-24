Ученые нашли ответ на заданный 500 лет назад Леонардо да Винчи вопрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
На вопросы о специфике работы сердца, поставленные еще во времена Леонардо да Винчи, нашли ответ современные ученые, сообщает журнал Nature.
Специалисты изучили сложную сеть мышечных волокон, которые выстилают внутреннюю поверхность сердца.
По предположению Леонардо да Винчи, который первым запечатлел волокна, данные трабекулы работают для нагревания крови. Исследователи же рассказали, что шероховатая поверхность сердечных желудочков позволяет крови течь более эффективно во время каждого сердцебиения. При этом разрушение трабекул может провоцировать сердечные заболевания, добавили они.
Ранее сообщалось, что все рентгеновские аппараты для диагностики проблем с сердцем будут связаны одной системой. Это облегчит доступ врачей к истории болезни пациента и они смогут планировать операции.
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