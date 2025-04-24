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24 апреля, 13:04

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Ученый Богачев: утром 25 апреля москвичи смогут увидеть перевернутый "смайлик" из планет

Москвичи смогут увидеть перевернутый "смайлик" из планет утром 25 апреля

Фото: depositphotos/mozzyb

Перед рассветом в пятницу, 25 апреля, жители и гости столицы могут увидеть "смайлик" из Венеры, Луны и Сатурна, повернутый на бок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на профессора Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктора физико-математических наук Сергея Богачева.

Ученый объяснил, что небесные тела будут подниматься из-за горизонта в необычном положении – будто повернутые на 90 градусов, образуя своеобразную "перевернутую улыбку". Первой в 03:54 появится Венера. В 04:12 к ней присоединится Луна, а в 04:22 взойдет Сатурн.

В 04:58, когда появится Солнце, "смайлик" перестанет быть виден.

Ранее астроном Фаина Рублева рассказала, что 6 мая можно будет увидеть пик звездопада Майские Аквариды. Источником метеорного потока станет комета Галлея. Пик придется на 06:00 по московскому времени. Наблюдать его лучше с 02:00.

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