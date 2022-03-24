Ученые заявили, что ежедневное употребление кофе снижает риск ишемической болезни сердца

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Австралийские исследователи выяснили, что ежедневное употребление 2–3 чашек кофе в день может серьезно снизить риск развития болезней сердца и продлить жизнь пациентам. Об этом сообщает "Газета.ру".

К соответствующему выводу специалисты пришли после анализа данных анкетирования почти 400 тысяч человек в возрасте от 50 лет, у которых в течение 10 лет наблюдений не было зафиксировано сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты опроса показали, что у людей, выпивающих в день 2–3 чашки кофе (обычное количество, потребляемое в среднем британцами и американцами), риск развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, нерегулярного сердцебиения или смерти по любой иной причине снижается на 10–15%. При этом эффект сохранялся независимо от того, пили участники анкетирования растворимый или молотый кофе. Однако кофе без кофеина подобной пользы для здоровья не приносил.

Исследователи также сделали выборку людей, уже имеющих какую-либо форму сердечного заболевания, обнаружив, что и для них ежедневное употребление 2–3 чашек кофе существенно снижало шансы умереть по сравнению с теми, кто кофе вообще не пил.

Таким образом, ученные не согласны с мнением медиков, не рекомендующих своим пациентам употреблять кофе, поскольку напиток способен усугубить проблемы с сердцем.

"Наши данные показывают, что ежедневное потребление кофе не должно вызывать таких опасений, более того, его следовало бы включать как в рацион здоровых людей, так и в рацион тех, у кого имеются проблемы с сердцем", – заключил руководитель исследования, профессор Питер Кистлер, эксперт австралийского Института исследований сердца Бейкера в Мельбурне.

Вместе с тем ряд других исследований показывает, что чрезмерное потребление кофе увеличивает риск высокого кровяного давления. Национальная служба здравоохранения Великобритании предупреждает, что выпивать больше четырех чашек в день весьма рискованно. Медики и вовсе советуют кофеманам переключиться на напитки без кофеина.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что чрезмерное потребление кофе каждый день может привести к истощению сердечной мышцы. Кроме того, напиток способен выводить калий и другие микро- и макроэлементы из организма, предупреждает врач. Это нужно учитывать при употреблении кофе и постараться восполнить пробел, уточнила она.