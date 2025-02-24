Сервис отслеживания влияния погоды на артериальное давление создан в России

Фото: телеграм-канал "Цыбульский"

Кардиолог Архангельской областной клинической больницы Татьяна Растокина создала сервис "Медицинский метеопрогноз", с помощью которого можно отслеживать влияние погоды на артериальное давление. Глава региона Александр Цыбульский рассказал об этом в своем телеграм-канале.

Ученый работала при поддержке Фонда содействия инновациям. Ее платформа позволяет отслеживать изменения показателей артериального давления человека в зависимости от погодных условий. Также с помощью сервиса можно вести журнал показателей и устанавливать напоминания о приеме лекарственных препаратов, рассказал губернатор, подчеркнув, что эта разработка является единственной подобной платформой в России.

В процессе работы Растокина и ее коллеги проанализировали данные об артериальном давлении 2 342 человек, обратившись при этом к 5 836 показателям температуры воздуха и атмосферного давления. На основании этой информации было составлено 648 коэффициентов и 216 уравнений, учитывающих параметры каждого конкретного человека и заболеваний. Таким образом удается рассчитать, как метеофакторы могут повлиять на его артериальное давление.

Вместе с тем планируется, что в сервис будет внедрен искусственный интеллект. Он начнет использоваться при составлении индивидуальных прогнозов. С добавлением этой функции на платформу пользователи получат возможность заранее узнавать о рисках ухудшения своего самочувствия, что позволит им принимать профилактические меры.

Данная разработка вносит вклад в борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая относится к числу приоритетных задач национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

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