Магнитная буря ожидается на Земле 24 января

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Магнитная буря, к возникновению которой привел удар облака солнечной плазмы, прогнозируется на Земле во второй половине дня 24 января. Соответствующая информация была опубликована на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Ученые зафиксировали вспышку класса М на Солнце в 13:39 по московскому времени во вторник, 21 января. Она произошла в группе пятен 3967 и сопровождалась выбросом солнечной плазмы.

Вместе с ней в космос оказался выброшен небольшой протуберанец, который добавил вещества в плазменное облако. В соответствии с расчетами экспертов, облако плазмы приблизится к орбите Земли к вечеру пятницы.

При этом с точки зрения основных характеристик данный выброс оказался относительно медленным, однако обладающим высокой плотностью вещества, отметили ученые. По предварительным данным, мощность магнитных бурь, которые могут последовать за этим событием, варьируется от G1 до G2, то есть от слабых до умеренных показателей.

Подобные бури могут сопровождаться полярными сияниями, добавил, в свою очередь, профессор Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

"Полярные сияния возможны. Нет прямой связи с силой бури и полярными сияниями. На это влияет много разных факторов. Но говорить о полярных сияниях пока рано", – отметил ученый в беседе с Агентством "Москва".

По мнению экспертов, в 2025 году число магнитных бурь может увеличиться, так как на текущий год придется пик активности текущего солнечного цикла, который стартовал в 2019 году. На Солнце могут образоваться до 115 пятен.

На этом фоне вырастет и солнечная активность: чаще будут происходить вспышки и корональные выбросы массы, которые и поспособствуют магнитным бурям на Земле. Они могут влиять на электронику, спутники и системы связи.