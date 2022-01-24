Ученые рассказали, какие изображения запоминаются проще

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Крупные изображения запоминаются проще, чем маленькие, заявил Шарон Гиле-Дотан из Школы оптометрии и науки о зрении и Многопрофильного исследовательского центра мозга Гонда Университета Бар-Илан. Об этом сообщает "Газета.ру".
В соответствующем исследовании приняли участие 182 человека от 18 до 40 лет. Участникам показывали изображения разного масштаба и четкости. Опыт показал, что люди в 1,5 раза лучше запоминали крупные размытые картинки, чем маленькие и четкие. При этом детали на двух изображениях не менялись.
"В областях мозга, которые отвечают за обработку изображений на сетчатке, потребляется больше ресурсов в случае крупных, а не маленьких изображений, поскольку все это определяется размерами области сетчатки, которую то или иное изображение может стимулировать", – отметил Гиле-Дотан.
Он также добавил, что ученые планируют провести опыт и среди пожилых людей, а также расширить работу на динамические изображения и видео в смартфонах.
Ранее врачи из Великобритании выяснили, что эффективным способом борьбы с бессонницей являются объятия. Они отметили, что в течение дня у человека происходит выброс отвечающего за реакцию на стресс гормона, для здорового сна необходимо снизить его количество.
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