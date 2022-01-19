Ученые рассказали об опасном для жизни тысяч людей гене

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Южно-австралийские исследователи выявили, откуда произошел ген, придающий патогенной для человека бактерии Pseudomonas aeruginosa устойчивость к антибиотикам. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Microbial Genomics.
Уточняется, что ген, представляющий опасность, впервые был найден в Аделаиде в 2006 году. Из-за него умерли тысячи людей со слабым иммунитетом, ожогами и хирургическими вмешательствами в связи с тем, что он наделяет микробы невосприимчивостью к антибиотикам последней инстанции.
Из-за этого бактерия P. aeruginosa включена в перечень самых приоритетных патогенов, представляющих огромную угрозу для людей.
Первоначально считалось, что ген Adelaide Imipenemase (AIM-1) распространен исключительно в Аделаиде, где был найден в клинических образцах и сточных водах, связанных с медучреждениями. Но после нового изучения специалисты выяснили, что он есть во всех странах, изначально находясь внутри безвредного микроорганизма, обитающего в почве, грунтовых водах, сточных водах и даже в растениях. Отмечалось, что этот ген потом передался патогенной бактерии в Иране и Ираке.
Это говорит о том, что существует большая вероятность того, что многие гены, устойчивые к бактериям, развиваются в неизвестных организмах, прежде чем перейти к опасным патогенам.
Ранее ученые из США пришли к выводам, что при заражении COVID-19 нового типа вероятность потери обоняния и способности чувствовать вкус в большей мере зависит от изменений в генах UGT2A1 и UGT2A2, которые отвечают за работу обонятельных рецепторов.
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