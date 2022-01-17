Ученые определили, какие гены связаны с потерей обоняния при заражении COVID-19

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Ученые из США пришли к выводам, что при заражении COVID-19 нового типа вероятность потери обоняния и способности чувствовать вкус в большей мере зависит от изменений в генах UGT2A1 и UGT2A2, которые отвечают за работу обонятельных рецепторов.

"Широкомасштабное геномное исследование указывает, что вероятность потери обоняния при заражении COVID-19 в первую очередь связана с мутациями в той части генома, где расположены гены UGT2A1 и UGT2A2", – отмечается в исследовании экспертов, описание которого опубликовано в научном журнале Nature Genetics.

Специалисты в ходе исследований изучили данные 70 тысяч добровольцев, переболевших COVID-19 в последние несколько лет и после прошедших генетические тесты в отделениях компании. Уточняется, что порядка 47 тысяч из них жаловались на потерю обоняния и вкуса. Это дало экспертам возможность изучить генетическую основу этого явления.

Выяснилось, что на вероятность потери запаха и вкуса влияли вариации только в одном участке генома, находящемся внутри 14-й человеческой хромосомы. В этом регионе ДНК, по информации генетиков, были два гена, UGT2A1 и UGT2A2, определенно связанные с работой клеток обонятельного эпителия носа.

Уточняется, что данные участки отвечают за производство белков, которые следят за удалением разных летучих молекул и иных компонентов, соединяющихся с обонятельными рецепторами на поверхности нервных клеток носа. Появление всего одной "точечной" мутации в UGT2A1 или UGT2A2, по словам руководителя группы ученых, вице-президента компании 23andMe Адама Отона и его коллег, повышало вероятность потери обоняния примерно на 11%.

Специалисты выразили надежду, что будущие исследования с этими генами помогут понять, почему изменения в них отвечают за потерю обоняния и вкуса, а также позволят объяснить молекулярную схему данного явления.

Ранее врач назвал главное отличие "Омикрона" от других штаммов. Так, главной специфической чертой штамма коронавируса "Омикрон" является отсутствие потери обоняния, которая ранее была определяющим симптомом COVID-19. Также, по его словам, при заражении "Омикроном" не наблюдается проблем с желудочно-кишечным трактом в отличие от "Дельты".