Врач назвал главное отличие "Омикрона" от других штаммов

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Главной специфической чертой штамма коронавируса "Омикрон" является отсутствие потери обоняния, которая ранее была определяющим симптомом COVID-19, заявил кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин "Парламентской газете".

"Хотя есть данные, которые говорят, что он (симптом. – Прим. ред.) может появиться позже – в конце болезни или уже после нее", – сказал Кондрахин.

Также, по его словам, при заражении "Омикроном" не наблюдается проблем с желудочно-кишечным трактом в отличие от "Дельты". Кроме того, новому штамму не свойственно проникновение инфекции в легкие: она остается в бронхах.

"В основном заболевание протекает как ОРВИ. Человека беспокоят насморк, кашель, в течение нескольких дней возможно небольшое повышение температуры", – пояснил Кондрахин.

При этом врач подчеркнул, что "Омикрон" может стать серьезной проблемой при резком повышении заболеваемости.

Ранее врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов предположил, что штамм коронавируса "Омикрон" в 2022 году станет наиболее распространенным на Земле, однако начнет стремительно терять свои позиции еще до конца года.

По мнению специалиста, судьба "Омикрона" окажется похожей на историю штамма "Дельта", который в 2021 году стал доминирующим, но к концу года пережил падение.