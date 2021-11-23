Фрагмент ракеты Маска подлетит к МКС на 5,5 километра

Фото: nasa.gov
Фрагмент американской ракеты Falcon 9 подлетит к Международной космической станции на 5,5 километра 25 ноября, сообщает госкорпорация "Роскосмос" в твиттер-аккаунте.
По данным Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш, сближение с МКС фрагмента Faclon 9, запущенной в 2019 году, ожидается 25 ноября около 07:18 (по московскому времени).
На данный момент ситуация контролируется Главной оперативной группой управления российским сегментом станции.
В госкорпорации отметили, что экипаж МКС-66 работает в обычном режиме.
Ранее правительство РФ выделило дополнительные средства "Роскосмосу" на развитие космических программ.
Гендиректор Дмитрий Рогозин уточнил, что деньги будут направлены на осуществление программы "Сфера", развитие орбитальной группировки метеоспутников, а также спутников дистанционного зондирования Земли.
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