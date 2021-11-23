Гинцбург заявил об отсутствии особых прорывов в мировых исследованиях коронавируса

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В мире не отмечается особых прорывов в исследовании коронавируса, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом пишет РИА Новости.

"Особо никаких прорывов, к сожалению, не достигнуто", – подтвердил эксперт.

Специалист отметил, что во всем мире продолжается совершенствование вакцин против коронавируса. Кроме того, проводятся исследования о разных возможностях лечения инфекции.

Ранее Гинцбург рассказал, когда, по его мнению, закончится пандемия коронавируса. Он выразил мнение, что это произойдет, когда необходимое количество антител будет у 70–75% населения.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что у коронавируса есть три сценария развития. В частности, коронавирус может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус".