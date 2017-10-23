На Марсе обнаружили голову Дарта Вейдера

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Уфолог Скот Варинг отыскал в официальных документах с Марса, опубликованных NASA, очертания маски Дарта Вейдера из киноэпопеи "Звездные войны".

Ученый уверен, что это не камень необычной формы, а голова, которая когда-то принадлежала живому и разумному существу. "Это не скульптура, это настоящая голова некогда живого существа", – утверждает уфолог, которого цитируют "Дни.ру".

Согласно исследованиям Варинга, в поперечнике неизвестный предмет не превышает 25 миллиметров. Таким образом, сам инопланетянин должен был быть ростом от семи до 12 сантиметров.