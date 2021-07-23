Глава ЦРУ заявил, что у властей США нет окончательного вывода о происхождении коронавируса

Фото: Pool Via Cnp/CNP via ZUMA Wire/ТАСС/Ken Cedeno
Власти США еще не пришли к окончательному выводу о происхождения коронавируса. Такое заявление сделал директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью Национальному общественному радио Соединенных Штатов.
Его спросили, какова, по мнению ЦРУ, вероятность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане.
"Честный ответ на сегодня состоит в том, что мы не можем предложить окончательный вывод относительно того, возник ли он из-за нештатной ситуации в лаборатории или <...> путем естественной передачи от инфицированных животных человеку. Мы усердно работаем", – ответил Бернс.
Он добавил, что власти Китая изначально не готовы были демонстрировать прозрачность и сотрудничать с ВОЗ. Вместе с тем есть опасения, что они откажутся от сотрудничества и на дальнейших этапах.
Директор ЦРУ подчеркнул, что, несмотря на это, ведомство продолжит собирать данные о происхождении вируса, работать с остальной частью разведывательного сообщества и предоставлять имеющуюся информацию.
Бернс не исключил, что мировому сообществу не удастся выяснить происхождение COVID-19.
Ранее сообщалось, что Китай отверг план второй фазы расследования происхождения коронавируса. Замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что в плане содержатся формулировки, указывающие на неуважение науки и здравого смысла.
В институте вирусологии Уханя заявили, что не создавали коронавирус
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