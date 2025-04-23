Ученый Кодзи: iPS-клетки – вклад в здоровье человечества

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Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (IPS) открывают путь в новым способам лечения, восстановлению тканей и созданию препаратов будущего. О достижениях в использовании данных клеток рассказал замдиректора Центра CiRA при Киотском университете Это Кодзи, сообщает Pravda.Ru.

"Клетка – это базовая единица тела. Обычно она не может превратиться в другую. Но с помощью определенных генов (Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc) можно вернуть ее в исходное состояние – и сделать универсальной", – пояснил ученый.

iPS-клетки в отличие от обычных также могут делиться практически бесконечно. В связи с этим они стали основой регенеративной медицины.

До появления iPS-клеток в науке использовались эмбриональные стволовые клетки, однако это вызвало множество этических споров. iPS-клетки же получают из клеток самого пациента – они не вызывают отторжения и не связаны с этическими барьерами.

В настоящее время Япония реализует восемь проектов, основанных на iPS-технологии: от лечения заболеваний сердца до восстановления сетчатки и иммунной терапии. Кодзи работает над созданием тромбоцитов из iPS-клеток, что особенно актуально для пациентов с редкими видами крови. В 2021 году прошли первые переливания.

Для ускорения исследования создан Банк iPS-клеток. Он снабжает лаборатории готовым биоматериалом и снижает риск отторжения при трансплантациях за счет учета HLA-типов.

"Люди должны понимать, что iPS-клетки – это вклад не только в науку, но и в здоровье каждого из нас. Только общественная поддержка даст нам шанс выйти на следующий уровень", – добавил Кодзи.

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