Ученые разработали метод прогноза смерти от COVID-19 по электронным медкартам

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Специалисты из США вместе с коллегой из Австралии создали компьютерную модель, которая определяет вероятность смертельного исхода у пациентов с COVID-19 на основе истории перенесенных ими болезней. Об этом сообщает газета "Известия".

Ученые проанализировали данные из электронных медицинских карт 16,7 тысячи пациентов сети некоммерческих больниц Mass General Brigham. В результате они выявили 46 заболеваний, которые в разной степени влияют на вероятность летального исхода в случае инфицирования коронавирусом.

Согласно расчетам, риск смерти от COVID-19 максимально возрастает, если человек болеет хронической болезнью почек, гипертонией, сердечной недостаточностью, мерцательной аритмией или аневризмой брюшной аорты. Кроме того, коронавирус наиболее опасен для пациентов с ишемической болезнью сердца и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, с нарушением мозгового кровообращения, с различными легочными заболеваниями и с заболеваниями внутренних органов на поздних стадиях.

Также специалисты выявили и пять демографических факторов, влияющих на вероятность смерти от коронавирусной инфекции. Это возраст, наличие или отсутствие в истории болезни пневмонии, диабета второго типа, сердечной недостаточности и хронической болезни почек.

По замыслу авторов, результаты прогнозов модели можно использовать для определения наиболее уязвимой группы населения, чтобы сосредоточить усилия на ее защите.

Эксперты считают, что компьютерный анализ с использованием предложенной или аналогичной методики в перспективе можно использовать на практике в Москве, где происходит переход на цифровые медкарты.

Ранее сообщалось, что иммунитет после прививки от COVID-19 может не появиться у 10% вакцинированных. Это касается практически всех вакцин. При этом, если у человека выработались антитела к COVID-19, ему необходимо продолжать носить маску, поскольку он может оставаться носителем инфекции даже при наличии иммунитета.

До этого в Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян обладает иммунитетом к COVID-19. На конец февраля число людей с иммунитетом составило приблизительно 8–9 миллионов. По словам специалистов, для замедления скорости распространения коронавируса необходимо формирование иммунитета у 60–70% жителей России.

