Российская орбитальная станция может сменить 3 поколения модулей за 50 лет – РКК "Энергия"

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Российская орбитальная космическая станция (РОС), которая, как ожидается, проработает на околоземной орбите 50 лет, может сменить за это время три поколения модулей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".

Там сообщили, что закладываемые при создании РОС принципы позволяют не ограничивать срок существования станции за счет возможности замены отработавших свой ресурс модулей на новые.

При этом замена модулей будет производиться либо по истечении их срока службы, либо при моральном устаревании модуля и необходимости совершенствования технического оснащения. Также замену будут проводить в случае нештатных ситуаций, которые будут приводить к невозможности работы модуля в составе станции.

Ранее сообщалось, что срок работы Российской орбитальной станции, которая придет на смену МКС, будет заложен на уровне 50 лет. Это необходимо для отработки технологий для полета к другим планетам.

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов оценил стоимость создания РОС до 2032 года в 609 миллиардов рублей. Кроме того, по его словам, потребуются инвестиции в развитие наземной инфраструктуры, подготовку космодрома Восточный и подготовку ракетоносителей.

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