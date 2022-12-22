Crew Dragon с российским космонавтом на борту отправится к МКС в середине февраля

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос""

Новый экипаж корабля Crew Dragon – 6 с россиянином Андреем Федяевым на борту отправится на Международную космическую станцию не раньше середины февраля, сообщает NASA.

Запуск состоится с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Помимо россиянина, в экипаж войдут два американца Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади. Для всех, кроме Боуэна, предстоящий полет в космос будет первым в карьере.

Федяев станет вторым россиянином, который отправится на орбиту на американском корабле Crew Dragon в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС.

"Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на "Союзах МС". Полеты запланированы на 2022–2024 годы. Этой осенью астронавт NASA Франциско Рубио прилетел на МКС на "Союзе МС-22", а космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина – на Crew Dragon.

В октябре Crew Dragon – 4 с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от МКС. На Землю вернулись астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.

На станции продолжили работать космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, а также астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада, Франсиско Рубио и Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

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