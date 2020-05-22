Ученые рассказали о поиске источника коронавируса

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Новый коронавирус мог передаться животным от людей, поэтому поиск его первоисточника затягивается, говорится в журнале Nature. В публикации призывают активизировать поиски зоонозного источника вируса.

Исследователь из Института микробиологии Китайской академии наук в Пекине Ши Йи собирается изучить самый генетически близкий образец к новому коронавирусу – RаtG13. Он рассказал о планах внедрить инактивированную версию RаtG13 разным животным, чтобы узнать, развивается ли у вируса сходная картина мутаций с SARS- CoV-2. Если сходство выявят, то ученые поймут, к каким животным адаптировался вирус до того, как передался людям.

Исследователь инфекционных заболеваний в Медицинской школе Duke-NUS в Сингапуре Аарон Ирвинг полагает, что исходный штамм SARS-CoV-2 может скрываться в образцах тканей различных животных, хранящихся в лабораториях мира. Сам он планирует сотрудничать с исследователями из Тропического ботанического сада Сишуанбаньна Китайской академии наук (CAS) в Юньнани. Это необходимо для анализа образцов тканей диких млекопитающих на наличие коронавирусов, которые могут быть связаны с SARS-CoV-2, сообщает газета "Известия".

Кроме того, он желает открыть новую лабораторию в Чжэцзянском университете, организованном с Эдинбургским институтом в Хайнинге. Там будут искать коронавирусы у летучих мышей, древесных землероек, циветт и других млекопитающих.

Исследователь коронавируса в Университете МакМастера в Гамильтоне Аринджей Банерджи отметил, что единственный способ выяснить, от какого животного произошел вирус, – найти его у диких животных. Специалист по эволюции вирусов из Уханьского университета биоинженерии Ли Синьгуан не согласился. По его словам, вирус так распространился среди людей, что даже обнаружение его у животных необязательно подтвердит их роль в качестве промежуточных хозяев.

Лабораторные эксперименты показывают, что новый коронавирус может легко переходить к разным животных. Оказалось, что кошки, хорьки и хомяки чувствительны к SARS-CoV-2.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним сведениям ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, скончались более 323 тысяч человек.