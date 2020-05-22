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Москва 24

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Общество

04:49

В РАН предложили использовать морских ежей для терапии после COVID-19

наука общество медицина

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Употребление препаратов, изготовленных на основе икры морских ежей и водорослей может быть эффективным средством для восстановления после коронавируса, передает РИА Новости.

Как сообщил завлабораторией альгологии Мурманского морского биологического института РАН Григорий Воскобойников, подобные препараты были разработаны около двух лет назад для перенесших химиотерапию.

Ученый пояснил, что ламинарии помогают выводить из организма вещества, оставшиеся после длительного приема лекарств. При этом икра морского ежа и некоторые другие растения обладают иммуностимулирующим свойством.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что в связи с пандемией коронавируса в России разрабатывается около 50 лекарственных препаратов.

В России разрабатывают около 50 лекарств в связи с пандемией коронавируса

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