Ученые предупредили о магнитной буре 23 января

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Магнитная буря прогнозируется на Земле 23 января. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Согласно данным ученых, вспышка достигнет уровня G1 к 06:00 по московскому времени. Еще одна буря ожидается в районе 12:00. За несколько часов до и после вспышек будет наблюдаться возбужденная магнитосфера.

Отмечается, что под G1 обозначается слабая буря. Максимально сильная же отмечается как G5.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что в 2024 году на Солнце будут происходить более сильные вспышки, чем в прошедшем. По словам экспертов, ежемесячно в 2024 году ожидается по 2–3 бури. Пик солнечного цикла, согласно его прогнозу, придется на май-июнь, после чего активность пойдет на спад.

До этого в Гелиофизической службе Института прикладной геофизики заявили, что 1 января на Солнце произошла сильнейшая вспышка самого высокого класса. Согласно данным службы, в первый день года ученые зафиксировали на звезде вспышку класса X5.0/3B продолжительностью 32 минуты.

РАН предупредила о частых магнитных бурях в 2024 году