Ученые заявили, что дефицит витамина D может привести к ожирению

Фото: depositphotos/Kzenon

Представители американского университета Северной Каролины заявили, что недостаток витамина D может привести к ожирению, передают "Дни.ру".

Ученые провели исследование на рыбах данио. В ходе эксперимента они пришли к выводу, что из-за дефицита витамина D у рыб увеличилось количество жировых клеток и повысилась концентрация триглицеридов и холестерина. По словам специалистов, это все указывает на нарушение обмена веществ.

Ранее диетолог Лола Биггс рассказала, что с помощью добавления в рацион питания овощей, ягод и рыбы можно сбросить лишние килограммы. По словам специалиста, в день рекомендуется съедать не менее пяти разных овощей. При этом особое внимание она рекомендовала уделить брокколи. Биггс уточнила, что брокколи является хорошим углеводом с высоким содержанием клетчатки.

Также, по словам диетолога, не менее полезным считается авокадо, которое содержит в себе антиоксиданты, витамин Е и клетчатку. Авокадо играет огромную роль в поддержании концентрации, а также обладает противовоспалительными свойствами и помогает предотвратить потерю влаги в коже, уточнила специалист.

