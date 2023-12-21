Ученые нашли связь между микробиомом и образованием камней в почках

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Ученые заявили, что изменение количества бактерий определенных видов в микробиоме человека может говорить о мочекаменной болезни. Результаты исследования опубликованы в журнале Microbiome.

Микробиом – это сообщество микроорганизмов, которые можно обнаружить на всех поверхностях человека, включая кожу, легкие, слизистые оболочки, желчевыводящие пути, желудочно-кишечный тракт и многое другое.

В исследовании принимали участие 83 пациента с камнями в почках и 30 здоровых людей. Научный коллектив, включая ученых из канадского университета Западного Онтарио, оценил состояние их микробиома кишечника, мочевыводящих путей и слюнных желез.

Чтобы выявить функции и количество определенных бактерий, они использовали комплексный анализ генетического материала микроорганизмов и хозяина по клиническим образцам.

В итоге исследователи заметили, что у пациентов с мочекаменной болезнью состав микробиомов слюны, кишечника и мочевыводящих путей изменился. Например, у людей было снижено общее разнообразие бактерий и уменьшена численность лактобацилл, Gardnerella vaginalis, Prevotella sp и Campylobacter sp.

Помимо этого, ученые обнаружили, что бактериальный дисбаланс в кишечнике был связан с выведением им различных токсинов в почки.

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