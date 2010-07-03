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18:28

В центре Пскова нашли "холодильник" XVII века

наука

18:28

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Фото: ТАСС/Владимир Симонов

В ходе раскопок в историческом центре Пскова археологи нашли "холодильник" XVII века, пишет ТАСС.

Отмечается, что сейчас на месте, где сделали находку, располагаются Поганкины палаты – это комплекс возведенных в XVII веке зданий, которые были построены псковским купцом Сергеем Поганкиным.

Специалисты обнаружили там следы закладки оконного проема, использовавшегося как небольшая дверь наружу. Археологи считают, что конструкция предназначалась для хранения продуктов в условиях низкой температуры.

Находку планируют включить в действующую экспозицию. В настоящее время в зданиях палат размещается Псковский музей-заповедник, который является одним из старейших в России.

Ранее сотрудники Института археологии РАН нашли у Соборной площади в Кремле следы больших пожаров и предположили, что это следы набега крымского хана Девлет-Гирея. Как рассказал вице-президент Российской академии наук Николай Макаров, в 1571 году хан захватил и поджег город, при этом пока точно датировать пожар ученые не смогли. По словам Макарова, в раскопе видны "огромные завалы угля, которые остались от сгоревших строений".

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наука

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