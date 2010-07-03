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06:22

Останки самого древнего стегозавра в мире нашли в Марокко

наука

06:22

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Фото: depositphotos/bennyartist

Останки самого древнего в мире стегозавра обнаружены в горах Марокко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея естественной истории в Лондоне.

По словам палеонтолога Сюзанны Мэйдмент, находка интересна тем, что она относится ко второй эпохе юрского периода.

"Большинство известных стегозавров относятся к более позднему юрскому периоду, что говорит о том, что он – самый древний определенный и описанный стегозавр", – рассказала Мэйдмент.

Отмечается, что новому виду стегозавра присвоили имя Adratiklit boulahfa, что на берберском языке означает "горная ящерица".

Ранее в Египте нашли кладбища эпохи неолита. Речь идет о племенах, которые жили на этой территории задолго до расцвета цивилизации Древнего Египта.

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наука

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