Ученые нашли способ предотвратить гибель клеток при помощи яда паука

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В яде пауков-кругопрядов обнаружено вещество, которое поможет создать препараты, подавляющие чрезмерную активность нервных клеток. Российские и зарубежные ученые представили свои выводы в издание Neuron.

Ученые использовали в работе яд, который открыл академик Евгений Гришин в 1986 году.

Яд паука-кругопряда является смертельным, однако некоторые компоненты можно использовать для разработки лекарственных препаратов. Данные лекарства помогут побороть нейродегенеративные заболевания, передает РИА Новости.

Соединение белков и молекул в яде замедляет активность нервных импульсов.

Ранее сообщалось, что специалисты Манчестерского университета научили хищного паука прыгать, чтобы выявить особенности его движений и впоследствии использовать эти знания при создании микророботов.