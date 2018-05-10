Ученые изучили прыжки пауков для разработки микророботов

Фото: AP/GREAT FALLS TRIBUNE/Robin Loznak

Сотрудники Манчестерского университета научили хищного паука прыгать, чтобы выявить особенности его движений и впоследствии использовать эти знания при создании микророботов. Об этом сообщает "Мир 24".

Как рассказали ученые, паучиха по имени Ким относится к виду пауков-скакунчиков. В лаборатории ее научили прыгать с искусственной платформы. Прыжок записали при помощи 3D-сканера и высокоскоростных камер, чтобы затем в деталях проанализировать особенности движения паука.

По словам автора исследования Мостафы Набави, паучиха Ким может прыгнуть на расстояние, которое в шесть раз больше длины ее собственного тела. Ученые также установили, что при прыжке нагрузка на лапы паука может превышать его вес в пять раз.

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