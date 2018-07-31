Американские ученые создали нановакцину от гриппа

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В США исследователи университета штата Джорджия в Атланте рассказали о создании нановакцины, которая поможет защитить людей от наиболее редких и самых распространенных штаммов гриппа. Об этом передает "Аргументы недели".

По словам ученого Бао-Чжун Ван, уникальная вакцина влияет на Т-клетки, которые отвечают за реакцию клеток на возможные инфекции, а также на В-клетки, которые вырабатывают антитела.

Отмечается, что эффективность действия лекарства увеличивается, если использовать пластырь с микроиглами.

Ежегодно заболевают гриппом тысячи больных, поэтому заранее трудно предсказать, какой именно штамм в том или ином году будет наиболее распространенным.

Ранее сообщалось, что специалисты обнаружили фрукт, который может помочь справиться с самыми серьезными заболеваниями. По словам исследователей, полифенольные соединения в сливах помогают бороться с сердечными заболеваниями, диабетом и раком.