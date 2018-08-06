Ученые нашли способ "усыпить" раковые клетки

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Австралийские ученые открыли новое вещество, способное навсегда "усыпить" раковые клетки. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Nature.

Как пояснили специалисты, новое вещество подавляет белки KAT6A и KAT6B, которые играют важную роль в развитии раковой клетки.

В ходе экспериментов на лабораторных мышах с раком крови, ученые доказали, что новое вещество увеличило продолжительность жизни грызунов в четыре раза. Оно смогло остановить рост и распространение раковых клеток, при этом будучи совершенно безвредным для здоровых клеток.

"Новое же вещество попросту лишает раковые клетки способности запускать клеточный цикл. Технически это называется клеточным старением", – рассказала одна из участников исследования, профессор Восс. По ее словам, раковая клетка под воздействием этого вещества "засыпает" навсегда.

Ученые уже приступили к разработке лекарственного препарата на его основе. По мнению специалистов, такое лекарство может быть особенно полезно как часть консолидирующей терапии после первичного курса лечения онкозаболеваний.