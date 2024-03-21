В Московском планетарии рассказали, кто увидит лунное затмение 25 марта

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Жители столицы не смогут увидеть полутеневое затмение Луны 25 марта, поскольку она будет находиться за горизонтом. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Эксперт напомнила, что затмение начнется в 07:53 и завершится в 12:32 по московскому времени. Максимально Луна погрузится в полутень Земли в 10:13. В общей сложности явление будет длиться 4 часа 39 минут.

"В наших широтах, в Москве, во время полутеневого затмения Луна будет находиться за горизонтом, поэтому увидеть это явление мы не сможем", – пояснила эксперт.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Луна погрузится не в тень Земли, как бывает при полном лунном затмении, а только в полутень. Следовательно, эффект от этого совершенно другой. Яркость Луны уменьшится, но несущественно. Даже если бы мы могли наблюдать это явление, то только при очень остром зрении или на профессиональных фотографиях.

"В целом в России это явление также нельзя будет наблюдать нигде, кроме Чукотского полуострова. В момент наибольшей полутени, в 10:13, Луна успеет взойти только там. Но разглядеть можно будет всего лишь небольшое потемнение края ее диска", – уточнила Рублева.

По словам специалиста, увидеть полутеневое затмение или хотя бы его часть можно будет на большей части Европы и Австралии, а также в северо-восточной Азии, в Африке, Северной и Южной Америке, Тихом океане, Атлантике, Арктике и Антарктиде.

Ранее сообщалось, что по сравнению с 2023-м в этом году будут наблюдаться более сильные вспышки на Солнце. По словам заведующего Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики РАН Сергея Богачева, некие геомагнитные возмущения могут фиксироваться еженедельно. Что касается заметных бурь, то не исключено, что они будут происходить по 2–3 раза за месяц.

