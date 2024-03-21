21 марта, 18:56Наука
В Московском планетарии рассказали, кто увидит лунное затмение 25 марта
Фото: 123RF/olegpmr
Жители столицы не смогут увидеть полутеневое затмение Луны 25 марта, поскольку она будет находиться за горизонтом. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
Эксперт напомнила, что затмение начнется в 07:53 и завершится в 12:32 по московскому времени. Максимально Луна погрузится в полутень Земли в 10:13. В общей сложности явление будет длиться 4 часа 39 минут.
"В наших широтах, в Москве, во время полутеневого затмения Луна будет находиться за горизонтом, поэтому увидеть это явление мы не сможем", – пояснила эксперт.
"В целом в России это явление также нельзя будет наблюдать нигде, кроме Чукотского полуострова. В момент наибольшей полутени, в 10:13, Луна успеет взойти только там. Но разглядеть можно будет всего лишь небольшое потемнение края ее диска", – уточнила Рублева.
По словам специалиста, увидеть полутеневое затмение или хотя бы его часть можно будет на большей части Европы и Австралии, а также в северо-восточной Азии, в Африке, Северной и Южной Америке, Тихом океане, Атлантике, Арктике и Антарктиде.
Ранее сообщалось, что по сравнению с 2023-м в этом году будут наблюдаться более сильные вспышки на Солнце. По словам заведующего Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики РАН Сергея Богачева, некие геомагнитные возмущения могут фиксироваться еженедельно. Что касается заметных бурь, то не исключено, что они будут происходить по 2–3 раза за месяц.
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