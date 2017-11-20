Мытье посуды продлевает жизнь – ученые

Фото: ТАСС/YAY/Alexey Potov
Американские медики выяснили, что мытье посуды и другие домашние обязанность продлевают жизнь. Речь идет не только об этих занятиях, но о ежедневных легких физических упражнениях в целом.
Участницами исследования стали шесть тысяч женщин в возрасте от 65 до 99 лет. В течение недели с помощью фитнес-трекеров ученые наблюдали за их физической активностью. После этого врачи следили за состоянием здоровья женщин следующие три года.
Выяснилось, что смертность тех, кто уделял физической активности как минимум 30 минут в день, оказалась на 12 процентов ниже, чем среди приверженцев неподвижного образа жизни. Рост ежедневной нагрузки до часа понижал вероятность умереть на 39 процентов, сообщают "Дни.ру".
Ранее ученые сообщили, что владельцы собак в среднем живут на несколько месяцев дольше, чем остальные люди. Для этого они проанализировали результаты наблюдений за состоянием сердца и сосудов примерно 3,4 миллиона человек с 2001 года по сегодняшний день.
Специалисты полагает, что собаки могут улучшать здоровье своих владельцев несколькими способами, "выгуливая" их и заставляя чувствовать радость от жизни. Для владельцев собак также характерен повышенный уровень физической активности, что укрепляет сердце.
Британские специалисты обнаружили связь между между разгадыванием кроссвордов и активностью мозга в старости. Они наблюдали за 22 тысячами пожилыми британцами 50–96 лет. Не разгадывающие кроссворды люди в среднем на 15 процентов медленней решали простые грамматические задания, а запоминали на четыре процента реже.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: