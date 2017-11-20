Мытье посуды продлевает жизнь – ученые

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Американские медики выяснили, что мытье посуды и другие домашние обязанность продлевают жизнь. Речь идет не только об этих занятиях, но о ежедневных легких физических упражнениях в целом.

Участницами исследования стали шесть тысяч женщин в возрасте от 65 до 99 лет. В течение недели с помощью фитнес-трекеров ученые наблюдали за их физической активностью. После этого врачи следили за состоянием здоровья женщин следующие три года.

Выяснилось, что смертность тех, кто уделял физической активности как минимум 30 минут в день, оказалась на 12 процентов ниже, чем среди приверженцев неподвижного образа жизни. Рост ежедневной нагрузки до часа понижал вероятность умереть на 39 процентов, сообщают "Дни.ру".

Ранее ученые сообщили, что владельцы собак в среднем живут на несколько месяцев дольше, чем остальные люди. Для этого они проанализировали результаты наблюдений за состоянием сердца и сосудов примерно 3,4 миллиона человек с 2001 года по сегодняшний день.

Специалисты полагает, что собаки могут улучшать здоровье своих владельцев несколькими способами, "выгуливая" их и заставляя чувствовать радость от жизни. Для владельцев собак также характерен повышенный уровень физической активности, что укрепляет сердце.

Британские специалисты обнаружили связь между между разгадыванием кроссвордов и активностью мозга в старости. Они наблюдали за 22 тысячами пожилыми британцами 50–96 лет. Не разгадывающие кроссворды люди в среднем на 15 процентов медленней решали простые грамматические задания, а запоминали на четыре процента реже.