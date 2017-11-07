Ученые раскрыли опасные последствия хронического недосыпа

07 ноября 2017, 19:31
Фото: depositphotos/photographee.eu
Нехватка сна влияет на то, как мы смотрим на мир. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Исследователи проанализировали мозг 12 человек, больных эпилепсией, говорится в опубликованной в журнале Nature Communications работе. Пациенты должны были на скорость распределять по категориям изображения. Чем более сонными они были, тем труднее им было это делать. Вживленные в мозг электроды показали, что скорость работы его клеток упала со скоростью реакции самих пациентов.
Оказалось также, что в тех зонах мозга, где клетки работали хуже, замедлились и мозговые волны. Можно сказать, что части его "спали", хотя человек бодрствовал. Это могло спровоцировать временные провалы в памяти и проблемы со зрением. Так, недоспавший человек за рулем машины может не заметить идущего впереди пешехода.
По словам профессора нейрохирургии доктора Ицхака Фрида, сам процесс наблюдения за пешеходом замедляется в слишком уставшем мозге водителя. Его мозгу нужно больше времени на регистрацию того, что он осознает, пояснил специалист. Он добавил, что юридических и медицинских стандартов, позволяющих выявить слишком уставших водителей, нет.
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