Москвичи не смогут увидеть сближение самой яркой кометы с Землей из-за непогоды 21 октября

Фото: depositphotos/magann

Жителям Москвы и Подмосковья, вероятно, не удастся увидеть комету C/2025 A6 (Lemmon) в момент ее максимального сближения с Землей из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

Небесное тело максимально приблизится к Земле во вторник, 21 октября. При этом Lemmon станет самой яркой кометой осени.

"Прогноз указывает, что предстоящей ночью будет облачная погода, местами небольшой и умеренный дождь, а в отдельных районах Подмосковья – туман", – поделились в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, аналогичные условия ожидаются и в ночь на среду, 22 октября.

Как ранее рассказала ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, яркость кометы достигла пятой звездной величины. В ясную погоду ее можно было бы наблюдать невооруженным глазом или в бинокль.

По прогнозам, максимальной яркости (+3,5m) комета достигнет примерно 26 октября. Отмечается, что такую же яркость имеет Туманность Андромеды (М31), которую при безоблачной погоде можно видеть без специальных приборов.

Lemmon была открыта 3 января 2025 года. Она пролетает мимо Земли примерно раз в 1,35 тысячи лет. В последний раз ее можно было наблюдать в 670-х годах, в конце октября. Прогнозировалось, что 21 октября комета пройдет на расстоянии менее 90 миллионов километров от планеты.