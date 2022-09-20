Геннадий Красников одержал победу на выборах президента РАН

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На выборах главы Российской академии наук (РАН) официально победил Геннадий Красников, сообщает РИА Новости.
"В соответствии с результатами тайного голосования ... академик РАН Красников Геннадий Яковлевич избран президентом РАН", – объявил председатель счетной комиссии.
Уточняется, что академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников набрал 871 голос, директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович – 397 голосов.
Ранее действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев снял свою кандидатуру с предстоящих выборов главы академии. Он пояснил, что предвыборная кампания протекала в беспрецедентных условиях, назвав свое решение вынужденным.
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