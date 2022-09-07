Глава РАН призвал развивать международное сотрудничество "даже через силу"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент РАН Александр Сергеев призвал любой ценой сохранить научные связи с другими странами, несмотря на то что международное сотрудничество ученых сильно осложнилось в период пандемии и стало еще труднее из-за санкций. Об этом он сообщил "Газете.ру".

По словам ученого, наступил момент истины в плане научной дипломатии, поскольку ею хорошо заниматься, когда все дружат.

"А вот в такие времена, как сейчас, и становится понятно, кто чего стоит. РАН имеет очень высокий авторитет за рубежом, и сейчас можно это использовать. Я считаю, что сейчас надо цепляться за любую возможность не потерять международные научные связи, даже иногда через силу", – сказал Сергеев.

Он добавил, что раньше многие считали Академию наук социальной обузой, без которой можно было обойтись, а институты сами могли бы решать, чем заниматься. По его мнению, результаты такого подхода плачевны и показывают незаменимость РАН.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев скептически оценил дальнейшее сотрудничество России и США в космической сфере. При этом Медведев заявил о сохранении надежд на сотрудничество.