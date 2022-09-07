Глава РАН призвал развивать международное сотрудничество "даже через силу"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Президент РАН Александр Сергеев призвал любой ценой сохранить научные связи с другими странами, несмотря на то что международное сотрудничество ученых сильно осложнилось в период пандемии и стало еще труднее из-за санкций. Об этом он сообщил "Газете.ру".
По словам ученого, наступил момент истины в плане научной дипломатии, поскольку ею хорошо заниматься, когда все дружат.
"А вот в такие времена, как сейчас, и становится понятно, кто чего стоит. РАН имеет очень высокий авторитет за рубежом, и сейчас можно это использовать. Я считаю, что сейчас надо цепляться за любую возможность не потерять международные научные связи, даже иногда через силу", – сказал Сергеев.
Он добавил, что раньше многие считали Академию наук социальной обузой, без которой можно было обойтись, а институты сами могли бы решать, чем заниматься. По его мнению, результаты такого подхода плачевны и показывают незаменимость РАН.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев скептически оценил дальнейшее сотрудничество России и США в космической сфере. При этом Медведев заявил о сохранении надежд на сотрудничество.
Создание российской орбитальной станции станет приоритетом в пилотируемой космонавтике
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: