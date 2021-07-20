Миллиардер Джефф Безос отправился в космос на корабле New Shepard

Самый богатый в мире человек, основатель Amazon Джефф Безос отправился в испытательный пилотируемый полет в космос на корабле New Shepard, разработанном компанией Blue Origin.

Космический корабль стартовал в 16:12 по московскому времени с площадки, расположенной в американском штате Техас. Вместе с Безосом в полет отправились его младший брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уэлли Фанк, а также 18-летний американец Оливер Деймен.

Около 16:16 по московскому времени капсула с пассажирами отделилась от ракеты-носителя и достигла космоса.

Согласно плану, управляемый в автоматическом режиме корабль должен подняться на высоту 100 километров, а сам полет продлится около 11 минут, четыре из которых пассажиры будут ощущать невесомость.



Миллиардер Джефф Безос на корабле New Shepard готовится стартовать с космодрома в Техасе

11 июля корабль Unity-22 компании Virgin Galactic во главе с ее основателем миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту успешно вернулся на Землю после полета к границе атмосферы планеты.

Аппарат поднялся на высоту 86 километров, где экипаж из шести человек на несколько минут оказались в невесомости. В 18:38 мск корабль совершил посадку в космопорте Америка (штат Нью-Мексико), откуда и стартовал. Всего экипаж был в полете около часа.

