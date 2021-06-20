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Наука

07:22

К Земле приближается астероид в два раза крупнее статуи Свободы

наука

Фото: depositphotos/sdecoret

Крупный астероид под названием 441987 (2010 NY65) приближается к Земле. Об этом пишет издание Daily Express.

По информации NASA, длина космического тела составляет 187 метров. Таким образом, астероид в два раза превышает размеры нью-йоркской статуи Свободы.

Сообщается также, что астероид приближается к Земле со скоростью 13,4 километра в секунду. После максимального приближения к голубой планете он удалится на расстояние, более чем в 15 раз превышающее путь от Земли до Луны.

В то же время специалисты утверждают, что астероид находится достаточно близко от Земли.

14 мая сообщалось, что к Земле приблизится крупный астероид диаметром от 88 до 200 метров. При этом ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров утверждал, что небесные тела, пролетающие на расстоянии дальше Луны, не представляют опасности для нашей планеты.

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