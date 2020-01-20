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Наука

20 января, 09:50

В России разрабатывают экспресс-тест для выявления коронавируса

наука медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Центра стратегического планирования Минздрава России разрабатывают тест для выявления коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в Китае. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы начали работать над созданием реагентов после размещения генома вируса новой пневмонии в международной базе данных. К концу января у нас будет прототип лабораторной методики для диагностики заболевания", – отметил замдиректор Центра Герман Шипулин.

Он добавил, что экспресс-тест позволит диагностировать вирус всего за 15-20 минут. При этом медики до сих пор не могут дать четкого определения клинической картины у инфекционного заболевания, вызванного этим вирусом.

Ранее китайские власти информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV.

По состоянию на 20 января общее число заразившихся достигло 198 человек, трое скончались. Больные жалуются на лихорадку, некоторые испытывают сложности с дыханием.

В московских аэропортах проверяют прилетевших из Китая пассажиров. Столичные эксперты отмечают, что инфекция выбралась за пределы Китая, первый случай заражения зафиксировали в Южной Корее.

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