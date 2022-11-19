Российские военные врачи создали новый способ восстановления рук и ног

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Врачи из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко разработали новый способ восстановления рук и нок после взрывных и огнестрельных ранений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что предполагает 3D-моделирование индивидуальных имплантатов взамен утраченных фрагментов костей. Их вживляют в месте ранения, а затем заполняют тканями, взятыми с других костей или же выращенными отдельно с помощью стволовых клеток.

Отмечается, что таким образом можно восстановить не только кости, но и суставы, мышцы и даже кожу. Через процедуру прошли уже несколько военнослужащих, один из них по собственному желанию даже вернулся после лечения в зону СВО.

По словам врачей, раньше подобные ранения, приводя к отсутствию целых фрагментов тканей, были чреваты ампутацией. Теперь же эту проблему удалось решить за счет воссоздания недостающих фрагментов костей или мышц.

Ранее стало известно, что российские ученые разрабатывают нейроимплант, позволяющий вернуть зрение слепым. Он подойдет для людей, полностью потерявших зрение, при этом имеющих зрительный опыт и неповрежденный мозг.



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