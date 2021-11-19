Космические туристы впервые за 12 лет прибыли на Байконур

Фото: roscosmos.ru
Японский космический турист Юсаку Маэдзава, его помощник Едзо Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин, который доставит их на МКС, прибыли на космодром Байконур, сообщает РИА Новости.
Запуск с космодрома корабля "Союз МС-20" с ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 8 декабря. Космонавт вместе с туристами проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю.
В дублирующий экипаж вошли российский космонавт Александр Скворцов и участник космического полета японец Щун Огисо.
Последний раз полет космического туриста на корабле "Союз" на МКС состоялся в октябре 2009 года. С 2001 года до этого времени на Международной космической станции побывали семь космических туристов.
Первым из них стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито. По данным СМИ, он заплатил за свой космический полет от 20 до 40 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что запуск пилотируемого корабля "Союз МС-21" с первым с 2000 года полностью российским экипажем запланирован на 18 марта 2022 года.
На корабле отправятся Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. До этого экипаж, состоящий только из россиян, летал в 2000 году на орбитальную станцию "Мир".
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