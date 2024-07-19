Астроном Вибе: рассмотреть комету Ольберса 20 июля можно будет с биноклем

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Для наблюдения за кометой Ольберса понадобится бинокль или телескоп, рассказал Москве 24 заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Ранее сообщалось, что 20 июля комета Ольберса приблизится к Земле на минимальное расстояние в 283,5 километра (такое случается раз в 68 лет). Лучшее время для наблюдений за ней – с 23:00 до 24:00.

Увидеть небесное тело невооруженным глазом вряд ли получится, предупредил эксперт.



Дмитрий Вибе заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Яркость у кометы существенно меньше того, что в состоянии увидеть человеческий глаз. Поэтому наблюдать за ней можно только при помощи хорошего бинокля или телескопа. И лучше за городом, где нет засветки.

Комета будет видна после захода солнца в северо-западной части неба (немного ниже Большой Медведицы) при условии отсутствия облаков, заключил Вибе.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что при ясной погоде в ночь с 30 на 31 июля жители столицы смогут увидеть пик звездопада Южные Дельта-Аквариды. В это время ожидается до 25 метеоров в час.