Самый близкий к SARS-CoV-2 вирус обнаружили в китайской лаборатории

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Самым близким к SARS-CoV-2 является сегодня штамм коронавируса RatG13. Он взят у летучей мыши, отловленной на специальной экспедиции в провинции Юньнань в 2013 году.
Как рассказала китайская исследовательница Ши Чженли, образец хранился в лаборатории Института вирусологии Уханя. Выяснилось, что генетически это почти близнец SARS-CoV-2.
Газета "Известия" сообщает, что, по мнению специалиста по коронавирусам, заведующего лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаила Щелканова, эта публикация – логичный шаг на фоне претензий США и других стран к Китаю из-за пандемии.
Как объяснила заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики имени Вавилова РАН Светлана Боринская, после эпидемии SARS в 2002 году Ши Чжэнли занималась поиском коронавируса в дикой природе. Тогда она наткнулась на RаtG13. Так как он генетически был очень далек от первого SARS, исследовательница положила вирус "на полку", проанализировав лишь маленький фрагмент его генома. Теперь же идут активные поиски источника коронавируса, поэтому исследовательница еще раз обратилась к своей коллекции, в которой оказался родственный патоген с генетическим сходством в 96,2%.
"Когда пытаются обвинить исследователя коронавирусов Ши Чжэнли в том, что она нашла довольно далекий с точки зрения генетического родства образец RаtG13 и из него сделала то, что сейчас трясет весь мир, – это полный абсурд. Выбор RаtG13 для таких экспериментов выглядит нелепо, это не поддается логике лабораторных исследований", – утверждает Боринская.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что все имеющиеся сейчас данные свидетельствуют о естественном животном происхождении вируса.
"Многие исследователи смогли взглянуть на геномные особенности вируса и обнаружили, что доказательства не подтверждают его искусственного создания. В лабораториях, изучающих коронавирусы, обычно не работают с животными, но там могут идентифицировать или брать образцы от различных видов живых организмов, а затем сравнивать их с существующими вирусами для исследовательских целей", – отметили в ВОЗ.
В начале мая сообщалось, что, по данным спецслужб пяти стран, власти КНР намеренно уничтожили информацию о вспышке новой инфекции. В докладе говорится, что в Китае знали о возможности передачи от человека к человеку еще в декабре 2019 года. При этом официальное подтверждение этого факта от властей Пекина пришло 20 января.
Госсекретарь США Майк Помпео полагает, что Китай по-прежнему отказывается делиться сведениями, нужными для безопасности людей.
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