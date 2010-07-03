Прогулки на природе помогут в борьбе со стрессом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Получасовые прогулки на природе помогают бороться со стрессом. К такому выводу пришли психологи из Мичиганского университета в США, сообщает "Мир 24".
Решив проверить распространенное мнение о том, что пребывание на природе снижает уровень стресса, ученые провели эксперимент с участием 36 жителей городов. В течение двух месяцев добровольцы проводили на природе не менее десяти минут, причем до обеда и как минимум трижды в неделю. Во время эксперимента их попросили отказаться от занятий спортом, общения в соцсетях и чтения литературы.
У участников замеряли уровень гормона стресса – кортизола до, во время и после прогулки на природе. Как пояснили специалисты, избыток кортизола свидетельствует о длительном стрессе. Он также может указывать на слабый иммунитет и наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы.
В ходе исследования психологи выяснили, что хотя бы 20-минутная прогулка на природе приводит к снижению уровня кортизола. Еще более эффективны получасовые, отметили ученые.
Ранее эксперты оценили предложение доплачивать россиянам за стресс на работе. Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами МИИТ Екатерина Самраилова напомнила, что в Европе расходы за лечение оплачивает работодатель, если, по мнению врачей, заболевание сотрудника вызвано уровнем стресса на рабочем месте. Такая мера мотивирует работодателей заниматься разрешением конфликтов в коллективе, считает преподаватель.
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