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09:06

Прогулки на природе помогут в борьбе со стрессом

наука медицина общество

09:06

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Получасовые прогулки на природе помогают бороться со стрессом. К такому выводу пришли психологи из Мичиганского университета в США, сообщает "Мир 24".

Решив проверить распространенное мнение о том, что пребывание на природе снижает уровень стресса, ученые провели эксперимент с участием 36 жителей городов. В течение двух месяцев добровольцы проводили на природе не менее десяти минут, причем до обеда и как минимум трижды в неделю. Во время эксперимента их попросили отказаться от занятий спортом, общения в соцсетях и чтения литературы.

У участников замеряли уровень гормона стресса – кортизола до, во время и после прогулки на природе. Как пояснили специалисты, избыток кортизола свидетельствует о длительном стрессе. Он также может указывать на слабый иммунитет и наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В ходе исследования психологи выяснили, что хотя бы 20-минутная прогулка на природе приводит к снижению уровня кортизола. Еще более эффективны получасовые, отметили ученые.

Ранее эксперты оценили предложение доплачивать россиянам за стресс на работе. Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами МИИТ Екатерина Самраилова напомнила, что в Европе расходы за лечение оплачивает работодатель, если, по мнению врачей, заболевание сотрудника вызвано уровнем стресса на рабочем месте. Такая мера мотивирует работодателей заниматься разрешением конфликтов в коллективе, считает преподаватель.

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наука медицина общество

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