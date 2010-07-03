Эксперт оценил предложение доплачивать россиянам за стресс на работе

Работодателей в РФ можно замотивировать заниматься разрешением конфликтов в коллективе. Такое мнение высказала профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова.
"В Европе в случае, если врачи делают вывод, что заболевание вызвано уровнем стресса на рабочем месте, то расходы за лечение возлагаются на работодателя. С этой точки зрения работодателю становится выгодно заниматься разрешением конфликтов в коллективе, эффективным подбором кадров, внедрением гибкого графика работы, переводом на удаленную работу, когда это возможно", – цитирует ИА "НСН" Самраилову.
Так эксперт оценила предложение Минтруда о разработке методики оценки влияния на здоровье работника эмоциональных и интеллектуальных нагрузок. Согласно предложенному проекту, на "доплату за вредность" смогут рассчитывать полицейские, учителя и журналисты. При этом условия работы будут делиться на оптимальные, допустимые, вредные и опасные.
На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал решить вопрос с ненормированным графиком. Чтобы исправить ситуацию, нужно сбалансировать рынок труда, отметил парламентарий.
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