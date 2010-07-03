Опубликовано видео взрыва метеорита над Беринговым морем

В Сети появилось видео полета и взрыва метеорита, произошедшего в декабре 2018 года. Ролик опубликован на YouTube-канале AstroAlert.

На записи демонстрируется след от полета небесного тела, а также сам момент взрыва над Беринговым морем.



Ранее сообщалось, что метеорит вошел в атмосферу Земли 19 декабря 2018 года. Его скорость составила 32 километра в секунду. Диаметр небесного тела – всего несколько метров.

Метеорит взорвался на высоте 25,6 километра. Мощность взрыва составила 173 килотонны, что в десять раз мощнее, чем у сброшенной на Хиросиму атомной бомбы.

При этом в NASA отметили, что взрыв произошел вблизи линии маршрута гражданских самолетов.

