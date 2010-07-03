Над Беринговым морем зафиксирован мощный взрыв метеорита

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали мощный взрыв метеорита в атмосфере, который произошел над Беринговым морем.
Как говорится на сайте NASA, объект вошел в атмосферу 18 декабря 2018 года. Скорость метеорита составляла 32 километра в секунду, а диаметр – несколько метров. Ему оставалось долететь до земли 26 километров.
Мощность взрыва составила 173 килотонны – в семь раз сильнее взрыва атомной бомбы.
В феврале около одного из городов в провинции Пинар-дель-Рио на западе Кубы произошел мощный взрыв, который мог стать следствием падения метеорита.
А в конце декабря прошлого года большой метеорит упал в Хабаровском крае. Как сообщили в местной администрации, небесное тело рухнуло в безлюдной местности.
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