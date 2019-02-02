Падение метеорита вызвало мощный взрыв над Кубой

Фото: depositphotos/paulfleet

Мощный взрыв произошел возле одного из городов в провинции Пинар-дель-Рио на западе Кубы.

Взрыв скорее всего был следствием падения метеорита, сообщил пресс-атташе посольства РФ на Кубе Заурбек Макаев, сославшись на информацию властей.

"По сообщению кубинских властей, взрыв произошел в провинции Виньялес", – сказал Макаев.

После взрыва произошло возгорание, на место которого выехали пожарные и представители ведомств, передает РИА Новости.

В конце декабря большой метеорит упал в Хабаровском крае. Как сообщили в местной администрации, небесное тело рухнуло в безлюдной местности.