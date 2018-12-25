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08:35

В районе возможного падения метеорита в Хабаровском крае обнаружили аномалию

происшествия

08:35

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Снимок с видео YouTube/Хабаровский край сегодня

Специалисты Дальневосточного центра НИЦ "Планета" обнаружили термическую аномалию в районе разрушенной сопки в Хабаровском крае, где предположительно мог упасть крупный метеорит.

Результаты исследования за 9 и 12 декабря говорят о значительных ландшафтных изменениях рядом с руслом реки Бурея. На снимке от девятого декабря у сопки один контур, а на кадрах за 12 декабря ее верхняя часть уже отсутствует.

На более поздних снимках также наблюдается изменение покрова земли – на полностью замерзшем русле реки видна вода. Ученые считают, что лед повредили горные породы.

Ранее в администрации Верхнебуреинского района Хабаровского края сообщили о падении метеорита несколько дней назад. Метеорит снес вершину сопки и перекрыл русло реки на 40 метров. В Бурейской ГЭС не подтвердили падение метеорита, а снижение уровня воды в водохранилище объяснили сходом оползня.

В Хабаровском крае упал большой метеорит

Между тем, как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники из военного ведомства и МЧС, падение метеорита можно исключить, так как в случае вхождения небесного тела в атмосферу Земли его бы зафиксировали бы навигационные службы.

происшествия

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