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17:59

На Бурейской ГЭС не подтвердили падение метеорита

происшествия

17:59

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Снижение притока воды в водохранилище Бурейской ГЭС в Амурской области связано со сходом оползня, а не с метеоритом. Об этом сообщил специалист по связям с общественностью филиала "РусГидро" – "Бурейская ГЭС" Ярослав Коршунов.

По его словам, приток действительно снизился, и в районе ручья Малый Сандар произошел оползень. При этом информацию о землетрясении или падении метеорита он не подтвердил.

"Наши сейсмостанции таких данных не зафиксировали. У нас локальная сейсмологическая сеть в районе Бурейской ГЭС, картинка по станциям ровная", – цитирует Коршунова РИА Новости.

Он добавил, что Бурейская ГЭС работает в штатном режиме и снижение притока пока ничем не грозит.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае упал большой метеорит. Произошло это якобы несколько дней назад, небесное тело рухнуло в безлюдной местности, однако метеорит был настолько громадный, что снес вершину сопки, а также перекрыл русло реки на 40 метров.

К месту уже выдвинулись две группы, которые должны измерить уровень радиации. Кроме того, сообщалось, что последствием падения метеорита может стать подъем воды, и как следствие, подтопление поселков.

происшествия

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