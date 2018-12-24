В Хабаровском крае упал крупный метеорит

В Хабаровском крае упал большой метеорит

В Хабаровском крае упал большой метеорит. Как сообщили в местной администрации, произошло это несколько дней назад, небесное тело рухнуло в безлюдной местности. Однако метеорит был настолько громадный, что снес вершину сопки, а также перекрыл русло реки на 40 метров.

Как сообщается, может быть введен режим ЧС. К месту уже выдвинулись две группы, которые должны измерить уровень радиации. Кроме того, как сообщается, последствием падения метеорита может стать подъем воды, и как следствие, подтопление поселков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.