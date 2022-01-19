Российские космонавты начали первый в 2022 году выход в открытый космос

Фото: roscosmos.ru

Российские космонавты начали первый в новом году выход в открытый космос. Об этом сообщает "Роскосмос" на своем сайте.

Первым борт космической станции покинул Петр Дубров, для которого этот выход стал четвертым. За ним в открытый космос вышел Антон Шкаплеров – в третий раз за свою карьеру. Ожидается, что выход продлится примерно 6 часов 40 минут.

За это время космонавты проведут работы по интеграции узлового модуля "Причал". В частности, они установят поручни между модулями "Наука" и "Причал", подключат кабели межмодульной связи "Курс-П" и ТВ-кабель, установят мишени стыковки. Оставшийся мусор они оттолкнут в открытый космос, который затем будет притянут гравитацией Земли и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Старт корабля с модулем "Причал" состоялся 24 ноября прошлого года. 26 ноября он успешно пристыковался к МКС. После завершения текущих работ по интеграции модуля с ним смогут стыковаться до пяти космических кораблей, в том числе новый российский космический корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне.

